Kurban kesmek için Trabzon’a gidiyorlardı

Kurban Bayramının 1.günü sabah saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu'nda kurban kesmek ve Trabzon'da akrabalarıyla bayramlaşmak için Rize'den Trabzon istikametine giden Ümit Bal yönetimindeki otomobil bir anda kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Kazada sürücü Ümit Bal, eşi Gülcan Bal ile çocukları Burak, Mert ve Mehmet Ziya, ağır yaralandı. Çevdere bulunan vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan anne ile çocukları Burak ve Mert, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavileri süren Ümit Bal ile oğlu Mehmet Ziya'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

KURBAN KESİMİ İÇİN TRABZON'A GİDİYORLARDI

Kazada eşi ve 2 çocuğunu kaybeden ve 5 yaşındaki diğer oğlu Mehmet Ziya ile yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan sürücü Ümit Bal, kurban kesimi ve bayram ziyaretleri için ailesiyle birlikte otomobiliyle Rize'den yola çıkıp, Trabzon'un Akçaabat ilçesine gittikleri öğrenildi.

ANNEYLE, 2 ÇOCUĞU TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden anne Gülcan Bal ile çocukları Burak ve Mert Bal için Pazar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ile çok sayıda kişi katıldı. Bakan Bak, cenazede Bal ailesine taziye dileklerinde bulundu. Kazada ölen Burak Bal'ın tabutu üzerine sporcusu olduğu 8 numaralı Pazarspor forması konuldu. Anne ve 2 çocuğu, ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası dualarla Boğazlı köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.