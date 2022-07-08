Kurban kesmenin şartları: Kurban kesmenin şartları nelerdir, nelere dikkat edilmeli? Mahiyeti ve hükmü...

Kurban kesmenin şartları bugün de vatandaşların gündemine geliyor. Tüm İslam dünyasında olduğu gibi yurdun dört bir yanında hazırlıklara başlandı. Kurban kesmeye niyetlenen pek çok kişi bu ibadetin dini hükmü ve önemi hakkında araştırma yapıyor. Hal böyleyken merak edilen bir konu da "Kurban kesmenin şartları nelerdir?" sorusu oldu. İşte bu ibadeti gerçekleştirebilen herkesin bilmesi gereken Kurban kesmenin şartları...
KURBAN KESMENİN ŞARTLARI NELER?
Kurban kesmek Allah'ın rızasını kazanmak için gerçekleştirilen bir ibadettir. Kurban kesmenin şartlarının başında, kesmeye maddi imkânı yetmeyen yardıma muhtaç Müslümanlara kurban etinden dağıtmaktır. Bunların dışında kurban ibadetinin şartları şunlardır:
Müslüman olmak: Allah yolunda kurban kesebilmek için öncelikle kişinin Müslüman olması gerekmektedir. Müslüman olmayan birinin keseceği ya da kestireceği kurban ibadet sayılmaz.
Özgür olmak: Kurban için bir diğer şart ise özgür yani hür olmaktır. Tutsak olan bir kişi kurban kesmek ile mükellef değildir. Örneğin cezaevinde yatan bir hükümlü için kurban ibadeti farz ya da vacip değildir.
Mukim olmak (yolculukta olmamak): Seferi yani yolcu olan bir kişi için kurban ibadeti farz sayılmaz. Bundan dolayı kurban için mutlaka kişinin mukim olması gerekmektedir.
Dini açıdan yeterince zengin olmak: Kurban ibadetini gerçekleştirmek için mutlaka yeterli derecede zenginliğe sahip olunması gerekmektedir. Bir kişi eğer fakir ise ve geçimini zor yapıyorsa bu kişiler için kurban ibadeti vacip ya da farz değildir. Bundan dolayı kurban ibadetini yapacak kişiler fıtır sadakasında vacip kılınan zenginliğe sahip olması gerekmektedir.
Akıl sahibi olmak: Kurban ibadeti yalnızca akıl sahibi olanlara vacip kılınmıştır. Akıl sağlığı yerinde olmayanlar için kurban ibadeti vacip değildir.
KURBAN İBADETİNİN HÜKMÜ VE MAHİYETİ NEDİR?
Sözlükte yaklaşmak anlamına gelen bu ifade, Allah'a yaklaşmaya vesile olan şey anlamına gelir. Dini bir terim olan kurban ifadesi, belli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun şekilde Allah rızası için kesmek manasında kullanılır. Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir. Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir. Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146).