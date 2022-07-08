Kurban kesmenin şartları: Kurban kesmenin şartları nelerdir, nelere dikkat edilmeli? Mahiyeti ve hükmü...

KURBAN KESMENİN ŞARTLARI NELER?

Kurban kesmek Allah'ın rızasını kazanmak için gerçekleştirilen bir ibadettir. Kurban kesmenin şartlarının başında, kesmeye maddi imkânı yetmeyen yardıma muhtaç Müslümanlara kurban etinden dağıtmaktır. Bunların dışında kurban ibadetinin şartları şunlardır:

Müslüman olmak: Allah yolunda kurban kesebilmek için öncelikle kişinin Müslüman olması gerekmektedir. Müslüman olmayan birinin keseceği ya da kestireceği kurban ibadet sayılmaz.

Özgür olmak: Kurban için bir diğer şart ise özgür yani hür olmaktır. Tutsak olan bir kişi kurban kesmek ile mükellef değildir. Örneğin cezaevinde yatan bir hükümlü için kurban ibadeti farz ya da vacip değildir.

Mukim olmak (yolculukta olmamak): Seferi yani yolcu olan bir kişi için kurban ibadeti farz sayılmaz. Bundan dolayı kurban için mutlaka kişinin mukim olması gerekmektedir.

Dini açıdan yeterince zengin olmak: Kurban ibadetini gerçekleştirmek için mutlaka yeterli derecede zenginliğe sahip olunması gerekmektedir. Bir kişi eğer fakir ise ve geçimini zor yapıyorsa bu kişiler için kurban ibadeti vacip ya da farz değildir. Bundan dolayı kurban ibadetini yapacak kişiler fıtır sadakasında vacip kılınan zenginliğe sahip olması gerekmektedir.

Akıl sahibi olmak: Kurban ibadeti yalnızca akıl sahibi olanlara vacip kılınmıştır. Akıl sağlığı yerinde olmayanlar için kurban ibadeti vacip değildir.