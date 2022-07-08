Kurban kesim vakti ne zaman başlar, ne zaman biter? Kurban ne zaman kesilir, son gün kesilir mi?

Kurban kesim zamanı 4 günlük bayram öncesinde araştırılmaya başladı. Kurbanlık hayvanlarını hazırlayan İslam alemi bayramın hangi gününde kesim yapılabileceği konusunda Diyanet İşleri'ne başvurdu. "Kurban kesim vakti ne zaman başlar, ne zaman biter?" sorusu yanıt arıyor. Peki, Kurban ne zaman kesilir, son gün kesilir mi? İşte cevaplar…
KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?
Kurban kesim günleri hakkında Diyanet'in cevabı şu yönde:
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar.
KURBAN BAYRAMI SON GÜN KESİLİR Mİ?
Diyanet açıklamasına göre Kurban Bayramının son gününde kurban kesmek Hanefi mezhebi için uygun değil ancak Şafii mezhebine mensupsanız son günün gün batımına kadar ibadetini gerçekleştirebilirsiniz.
Konuyla ilgili açıklama şöyle:
"Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur.
Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436)."