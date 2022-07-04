Kurban pazarında satıcılara sahte para ve tırnakçılık uyarısında bulunuldu

KURBAN SATICILARI TIRNAKÇI VE SAHTE PARA VERENLERDEN SIKINTILI

Kurban satıcıları özellikle kurbanlık karşılığı para verilirken tırnakçılık yaparak veya sahte para vererek kendilerini zarara uğrattıklarını yıllardır aynı taktiklerin yapılmasından dolayı hem tırnakçıların hem de sahte paraların görüntüsünden anlar duruma geldiklerini söylediler.