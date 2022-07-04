Haberler Yaşam Haberleri Kurban pazarında satıcılara sahte para ve tırnakçılık uyarısında bulunuldu
Giriş Tarihi: 4.7.2022 14:14

Kurban pazarında satıcılara sahte para ve tırnakçılık uyarısında bulunuldu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kurban pazarında satıcılara sahte para ve tırnakçılık uyarısında bulunuldu

İslam aleminin idrak etmeye hazırlandığı Kurban Bayramı öncesinde kurban satıcıları ve vatandaşlara Toplum Destekli Polis ekipleri, sahte para ve tırnakçılık konusunda broşür dağıtıp uyarıda bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ekipleri Kurban Bayramı öncesinde sahte para ile kurban alışverişi, tırnakçılık, tantana olarak adlandırılan dolandırıcılık yöntemleriyle kurban satıcılarının mağdur olmaması adına harekete geçti.

Ekipler Sultangazi'deki kurban satış yerinde satıcılara bilgilendirmede bulundu. Polis ekipleri satıcılara kullanılan dolandırıcılık yöntemleriyle ilgili bilgilendirme yaparken, sahte paranın nasıl anlaşılacağını anlattı. Ekipler kurban satıcılarına bilgilendirici broşür dağıttı.

KURBAN SATICILARI TIRNAKÇI VE SAHTE PARA VERENLERDEN SIKINTILI

Kurban satıcıları özellikle kurbanlık karşılığı para verilirken tırnakçılık yaparak veya sahte para vererek kendilerini zarara uğrattıklarını yıllardır aynı taktiklerin yapılmasından dolayı hem tırnakçıların hem de sahte paraların görüntüsünden anlar duruma geldiklerini söylediler.

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Kurban pazarında satıcılara sahte para ve tırnakçılık uyarısında bulunuldu
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