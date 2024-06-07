Kurban pazarlarında hareketlilik başladı

Kurban Bayramı için geri sayım başlarken kurbanlık hayvan pazarında da hareketlilik arttı. Türkiye'de hayvancılığın önde gelen merkezlerinden Şanlıurfa'da besiciler, aylardır özenle yetiştirdikleri kurbanlıklarını satabilmek için merkez Eyyübiye ilçesindeki canlı hayvan pazarına getirmeye başladı. Pazarda küçükbaş hayvanlar 13-18 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, büyükbaş kurbanlık fiyatları ise 130-170 bin lira arasında değişiyor.Adana'da vatandaşlar kurbanlık pazarında hem fiyat araştırması yaptı hem de uygun kurbanlık aradı. Küçükbaş hayvan satan Zafer Oğuz, vatandaşların kurbanlık alırken genç hayvan tercih etmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Hayvanın duruşu kendisini belli ediyor. Hayvanın yürümesinde sıkıntı olmamalı. Hayvanın dişlerinin olması, burun akıntısının olmamasına dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.