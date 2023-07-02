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Giriş Tarihi: 2.7.2023

Kurban satıcısından rüşvet alan 3 belediye çalışanı tutuklandı

AA
İstanbul Avcılar'da kurban pazarına hayvan getiren satıcıdan rüşvet aldığı öne sürülen 3 belediye çalışanı tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avcılar Belediyesi'nde çalışan 3 kişinin Iğdır'dan kurbanlık satmak üzere ilçeye gelen H.A.'dan rüşvet istediği ihbarı üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışma kapsamında, belediyede taşeron işçi olarak çalışan C.T. ve S.Ş. ile zabıta L.Ö., polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklandı.

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Kurban satıcısından rüşvet alan 3 belediye çalışanı tutuklandı
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