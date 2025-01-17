Kurban sayısı 38’e yükseldi

İstanbul'da sahte alkol kâbusu sürüyor. Son bir haftada ölenlerin sayısı dünkü 5 ölümün ardından 38'e yükseldi.

İstanbul'da sahte içki kâbusunda bilanço ağırlaşıyor. Hastanede yatan 42 hastadan 29'unun entübe edildiği, 1'inin tedaviyi reddettiği, 2'sinin ise hastaneyi izinsiz terk ettiği kaydedildi. Artan ölümler üzerine polisin operasyonları da artırıldı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan baskınlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden T.P., M.D. ve C.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.K., S.Y. ve E.K. adlı 3 şüpheli tutuklandı. Böylece sahte alkol soruşturması kapsamında tutuklu sayısı 9'a yükseldi.

Bayrampaşa'da sahte içki üretilen imalathaneye operasyon düzenlendi. 7.5 litre sahte içkiye el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli Ali Ç. emniyette sorguya alındı.

Başakşehir'de işlettikleri Türkmen Lokantası'nda sattıkları içkiyle en az 10 kişinin ölümüne neden olan sevgililer Agazhan Ovezov ile Amangül Dovranova ve bu ikilinin sahte içki yapmak için malzeme aldığı Fatih'teki büfenin iki sahibi de tutuklanmıştı. Türkmen sevgililerin savcılık ifadesine SABAH ulaştı.

"BANA BİR ŞEY OLMADI"

Agazhan Ovezov, ölümlere neden olan alkolden 'Bir gün önce ben de içtim' diyerek, "6 aydır bu fırında kaçak alkol satıyorum. Alkolü Kumkapı'da tekel bayii işleten bir şahıstan alıyorum. Elimdeki alkoller bittikçe yaklaşık 10 günde bir almaya gidiyorum. En son 3-4 gün önce bu şahıstan yaklaşık 20 yarım kiloluk şişelerde içki aldım. Apartmanımda oturan ve arka sokağımda oturan iki şahsa satıyorum. Başka kimseye satmadım. Yakalanmadan bir gün önce bu alkolden kendim de içtim. İçerken enerji içeceği karıştırıyorum. Eğer yaşanan ölümler benim sattığım alkolden dolayı olsaydı ben de ölürdüm. Bu sebeple suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerine yer verdi.

300 ŞİŞE ELE GEÇİRİLDİ

Küçükçekmece'de bir apartmanın bodrum katına yönelik baskında, satışa hazır 300 şişe sahte içki ele geçirildi. Alaattin E. gözaltına alındı. Aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca de ele geçirildi. Öte yandan yine Küçükçekmece'de Ahmet İnan (50) ve oğlu Ali Can İnan (27) evde sahte içki nedeniyle zehirlendi. Baba Ahmet İnan yaşamını yitirdi. Oğlu ise görme yetisini kaybetti.