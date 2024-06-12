Kurban timi mesaide olacak

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından kurulan kurban timi, kaçan kurbanlıkları yakalamak için bayram boyunca mesai yapacak. Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Ekip Şefi Mehmet Doğan, "Timimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da hazırlıklarını tamamladı. Bayram sürecinde vatandaşlarımızın ibadetlerini yerine getirebilmeleri için kaçan kurbanlıklarını yakalayarak teslim edeceğiz. Vatandaşlarımız kurbanlık hayvanları kaçtığında 222 70 00 numaralı telefondan çözüm merkezini arayarak kayıt oluşturmalarını rica ediyoruz" dedi.