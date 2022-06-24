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Giriş Tarihi: 24.6.2022 17:32

Kurban ve Kur'an-ı Kerim yardımı bir arada

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Kurban ve Kur’an-ı Kerim yardımı bir arada

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "1 Kurban 1 Kur'an" projesi kapsamında, kurban yardımlarını ulaştırdığı ihtiyaç sahiplerine Kur'an-ı Kerim hediye edecek.

TDV'den yapılan açıklamada, 8 dilde basımı yapılan meallerin, Kur'an-ı Kerim'e ulaşmakta güçlük çekenlere ulaştırılacağı belirtildi. Hayırseverlerin "www.tdv.org" ve "bagis.tdv.org" internet adresinden kurban bağışı haricinde 50 lira vererek ihtiyaç sahiplerine Kur'an-ı Kerim hediye edebileceği ifade edildi. TDV Genel Müdürü İzani Turan, hidayet ve rahmet kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'i Türkiye'deki okul, yurt, hastane, cezaevlerinin yanı sıra dünyanın farklı yerlerinde de Müslümanlara ulaştırdıklarını aktardı.

36 DİL VE LEHÇEDE KUR'AN-I KERİM

İslam dünyasında Kur'an farkındalığını yaygınlaştırmak istediklerini açıklayan Turan, "Yeryüzünde hidayet rehberi Kur'an'ımızın ulaşmadığı hiçbir yer kalmasın hedefiyle hareket ediyoruz. Bu zamana kadar yurt içi ve yurt dışında bastırdığımız 1 milyon 305 bin Kur'an-ı Kerim'i Türkiye ile 81 ülkede ihtiyaç sahiplerine hediye ederek yaşantılarını Kur'an eksenli şekillendirmelerine yardımcı olduk" bilgisini verdi.

Turan, 36 dil ve lehçede Kur'an-ı Kerim meali bastırdıklarını bildirerek "Yurt içinden ve yurt dışından yerel dil ve lehçelerde gelen meal taleplerini de değerlendiriyoruz. Mazlum ve mağdur kardeşlerimize hayırseverlerimizin desteğiyle bu konuda destek olmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

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Kurban ve Kur'an-ı Kerim yardımı bir arada
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