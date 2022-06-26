KURBANLIK FİYATLARI 2022 GÜNCEL LİSTE: Marketler ve pazarlarda büyükbaş – küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Diyanetten hisse ve ortaklık bedeli açıklaması!

Temmuz ayında Müslümanların yılın ikinci bayramı Kurban Bayramı kutlanacak. 4 gün sürecek bayramın ilk gününde kesimler başlayacak. Bayrama bu kadar az kalmışken Kurbanlık fiyatları 2022 merak ediliyor. İzmir, Ankara ve İstanbul'da fiyatlarda dalgalanma mevcut gözüküyor. Büyükbaş ve küçükbaş fiyatları bu açıdan farklılık taşıyor. Koyun, dana, öküz, keçi fiyatlarında değişiklik mevcut. İşte kurbanlık fiyatları 2022!
Kurban fiyatları 2022 için büyükbaş ve küçükbaş araştırmaları hız kazandı. Diyanet ile belirlenen il bazlı fiyatlar ortalamada şöyle seyredecek:
KURBANLIK FİYATLARI 2022 ANTALYA
Küçükbaş: 2.700 TL – 4.100 TL
Büyükbaş: 32.500 TL – 52.500 TL
KURBANLIK FİYATLARI 2022 GAZİANTEP
Küçükbaş:2.400 TL – 3.200 TL
Büyükbaş:32.500 TL – 51.500 TL
KURBANLIK FİYATLARI 2022 KOCAELİ
Küçükbaş: 2.700 TL – 4.000 TL
Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL
KURBANLIK FİYATLARI 2022 İSTANBUL
Küçükbaş: 2.800 TL – 4.500 TL
Büyükbaş: 34.000 TL – 50.000 TL
KURBANLIK FİYATLARI 2022 ANKARA
Küçükbaş: 2.600 TL – 3.800 TL
Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL
KURBANLIK FİYATLARI 2022 KONYA
Küçükbaş: 2.600 TL – 3.500 TL
Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL
KURBANLIK FİYATLARI 2022 ŞANLIURFA
Küçükbaş: 2.400 TL – 3.200 TL
Büyükbaş: 32.500 TL – 50.500 TL
KURBANLIK FİYATLARI 2022 DİYARBAKIR
Küçükbaş: 2.400 TL – 3.200 TL
Büyükbaş:31.500 TL – 50.500 TL
KURBANLIK FİYATLARI 2022 MERSİN
Küçükbaş: 2.400 TL – 3.000 TL
Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL
Kurban fiyatları marketlerde belli oldu. Afişler üst tarafta bulunuyor.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bu yılki kurban kesim fiyatlarını açıkladı. Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 500 TL, yurt dışında 1800 TL olarak belirlendi.
Küçükbaş hayvanda hisse bedeli aranmıyor. Büyükbaş hayvanda da en fazla 7 kişi ortak kesim yapabiliyor.
Büyükbaş kurban fiyatlarının ortalama 30 bin TL olduğu düşünüldüğünde, büyükbaş hisse bedelinin 4 bin 300 TL arasında olduğu söylenebilir.
Hz. Muhammed'in sünneti doğrultusunda kurbanlık hayvanın yaşı belirlenir. Devede 5, sığır ve mandada 2, koyun ve keçide 1 yaşından büyük hayvanlar kurbanlık olabilir.
Öncelikle gebe hayvandan kurban olmaz. Etlik olarak da kurban olarak da uygun değildir. Gebe olduğu fark edilmeden kurban edildiyse, kurban ibadeti yerine getirilir. Kurbanlık hayvan sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz.