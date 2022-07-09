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Giriş Tarihi: 9.7.2022 13:32

Kurbanlık koyun mağazaya girdi: "Neye uğradığımızı şaşırdık" - O anlar kamerada...

Bursa’nın İznik ilçesinde kurban pazarından kaçan koyun kadın giyim mağazasına daldı. İş yeri sahibi yaptığı açıklamada, “Bayram dolayısıyla iş yerim doluydu. Kurbanlık koyun bir anda içeriye dalınca neye uğradığımızı şaşırdık” dedi. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

İHA
Kurbanlık koyun mağazaya girdi: Neye uğradığımızı şaşırdık - O anlar kamerada...

Bursa'nın İznik ilçesinde kurban pazarından kaçan koyun bir kadın giyim mağazasına daldı. İçeride yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İznik'te kurban pazarından kaçan koyun ilçe merkezindeki bir bayan giyim mağazasına daldı.

Kurbanlık koyun mağazaya girdi, panik anları böyle kaydedildi | Video

"NEYE UĞRADIĞIMIZI ŞAŞIRDIK"

Bayramlık kıyafet için iş yerinde bulunan kadınlar kurbanlık koyunu görünce kaçmaya çalıştı. O anlar güvelik kameralarınca an ve an kaydedildi. İş yeri sahibi İnci Genç Topuklular şok olduklarını dile getirerek, "Bayram dolayısıyla iş yerim doluydu. Kurbanlık koyun bir anda içeriye dalınca neye uğradığımızı şaşırdık" dedi.

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Kurbanlık koyun mağazaya girdi: "Neye uğradığımızı şaşırdık" - O anlar kamerada...
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