Kurbanlık satıcılarına "sahte para" uyarısı! Dolandırıcılar özellikle hedef seçiyor

Hayvan satıcıları ve vatandaşlara bilgiler veren, sahte paranın nasıl tespit edileceğini anlatan ekipler, broşür dağıttı.

Polis ekiplerine teşekkür eden hayvan satıcısı Mehmet Emin Gül, "Sahte para konusunda uyarıda bulundular. Sahte paraya dikkat etmemizi istediler. Bize bu konuda yardımcı oluyorlar. Biz de dolandırılmamak için dikkatli olacağız." dedi.

Feridun Yalvarıcı da "Son zamanlarda sahte paralar gündemde. Birçok arkadaşımız mağdur oluyor. Polislere teşekkür ederiz. Nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlattılar." diye konuştu.