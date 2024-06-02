Kurbanlıklar pazara indi

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, İstanbul'a kurbanlık hayvan girişlerine dün itibarıyla izin verilmeye başlandı. Kuzey Marmara Otoyolu Riva Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası'nda Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince denetimler yapıldı. Denetimlere katılan İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "28 bin adet hayvan şu an yolda. Geçen yıl 76 bin büyükbaş, 93 bin civarında da küçükbaş hayvan kesildi. Yine aynı sayıları bekliyoruz. Bakanlığımız da açıkladı. Kurbanlıkla ilgili herhangi bir sıkıntı yok, hayvan sayılarımız yeterli. 1 Haziran öncesi kaçak girişleri önlemek adına nöbete başladık. Bu çerçevede kaçak sevkiyat yapan 23 araçta 823 küçükbaş, 325 büyükbaş hayvan yakaladık ve 2 milyon 600 bin lira civarında idari para cezası uygulandı. Tuzla Karantina bölgesine alındı." açıklamasında bulundu.Kurban kesecek vatandaşlara hatırlatmalarda bulunan Ahmet Yavuz Karaca, "Valiliğimizce il, ilçe kurban hizmetleri komisyonlarınca belirlenen 423 adet satış, 788 adet de kesim yerinin izinleri verildi. İzinli yerden alıp izinli yerde ehil kişilere kestirmeleri lazım. Bu yıl Kurban Bayramı'nın yaza gelmesinden ötürü kurbanlıkların hızlıca kesilmesi lazım. Çünkü et bizim için ne kadar kıymetliyse zararlı organik mikroorganizmalar için de o kadar kıymetlidir. Herhangi bir problem gördüklerinde orada veteriner hekimlerimiz bulunacak zaten. Onlara müracaat edebilirler." İfadelerini kullandı.Kurbanlık hayvanlarla ilgili bilgilere "Tarım Cebimde" mobil uygulamasında da kolaylıkla ulaşılabildiğini dile getiren Karaca, "Programı indirip küpe numarasını sorguladıklarında hayvanla ilgili yaşı, cinsiyeti, nereden gelmiş, hangi aşılar uygulanmış, hangi işletmede bulunmuş gibi bütün bilgileri görebilirler." dedi.Bahçelievler'deki kurban satış alanına hayvanlarını indiren Gürhan Demir, "Gümüşhane'den 25 adet büyükbaş Düve getirdik. Geçen yıl getirdiğimiz 110 hayvanın hepsini satmıştık. Bu yıl satışlar 110 bin ila 200 bin lira arasında satılıyor. Bin 200 kilogramlık büyükbaş paşa satıldı. Hisse başı 20-25 bin lira arasında değişiyor." İfadelerini kullandı. Satıcı Mahmut Koyuncu ise, "Kurbanlıklarımızı, Tokat Reşadiye'den pazara getirdik. Pazarın küçük paşa koçu yaklaşık 100 kilogram geliyor. Yaylada organik olarak beslenen 110 kilogramlık küçük paşayı 35 bin liradan satıyoruz. 50-60 kilogram eti çıkar. Diğer hayvanlarımız ise kilolarına göre 13 ile 25 bin lira arasından satılıyor" dedi.