Kurbanlıkların yüzde 95’i satıldı

Tüm Türkiye ve Müslüman âleminde kutlanan 4 günlük Kurban Bayramı sonrası kurbanlıkların yüzde 95'i satılırken kurban pazarlarında satıcılar çadırlarını toplamaya başladı. Kent genelinde kurbanlık satışı için 4. günde ikindi vaktine kadar olan sürenin bitmesiyle birlikte satıcılar, ellerinde kalan hayvanlarını ucuz fiyattan satarak çadırlarını toplamaya başladılar. Kurbanlıklarını bitirip çadırlarını toplayanlar ise yola çıkma hazırlığı yaptı. Elinde kurbanlık kalan bazı besiciler son saatlere kadar satışa devam etti. Bazı satıcılar ise ellerinde kalan hayvanlarını araçlara bindirip memleketlerine dönmek üzere yola çıktı. Kurbanların satıldığı pazar alanlarında, belediye ekiplerince iş makineleri yardımıyla temizlik çalışmalarına da başlandı. Ekipler, kireçleme ve ilaçlama da yapacak.