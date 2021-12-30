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Giriş Tarihi: 30.12.2021 14:17 Son Güncelleme: 30.12.2021 14:20

Kurduğu anılar müzesi ile dikkat çekiyor

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Kurduğu anılar müzesi ile dikkat çekiyor

Yalovalı spor aşığı 57 yaşındaki Şahap Gümüş, elindeki imzalı formalardan oluşan bir sergi açtı. Açılan sergiye ilgi çığ gibi büyüdü. Dünya’nın farklı ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşları, ellerindeki imzalı formaları Gümüş’e gönderdi. Sergideki forma sayısı 400’ü geçti.

Armutlu ilçesinde yaşayan Şahap Gümüş, spor olan tutkusunu bir adım ileriye taşıdı. Genç yaşlarında Türkiye'deki ünlü futbolculardan imzalı forma toplayan Gümüş, elindeki az sayıda da olsa formaları sergilemek istedi.

Açtığı sergiye ilgi yoğun oldu. Türkiye ve Dünya'nın farklı noktalarında yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı Şahap Gümüş'e forma desteği verdi. İmzalı imzasız 400'ün üzerinde forma, açılan anılar ve hayaller" sergisinde vatandaşların izlenimine sunuldu.

"SPORUN HER TÜRLÜSÜNÜ ÇOK SEVİYORUM"
Tam bir spor tutkunu olduğunu ifade eden Şahap Gümüş, "Kurmuş olduğum müzeye dünyanın her yerinden forma geliyor. Müzemde şu ân 400 tane forma var. Türkiye'den ve yurt dışından 200 tane forma var. Sadece futbolcuların giydiği formalar değil, farklı spor branşlarından sporcuların giydiği formalar da var. Bu formaları dostlarımız gönderiyor. Burada futbolcuların imzaladığı formalar da var. Gönderen kişinin isim ve soy ismini yazarak sergiliyorum. Ben sporu çok seviyorum. Burada her takımın forması mevcut. Burada bulunan koleksiyonuma paha biçilemez. Bana gönderdikleri müddetçe formaları sergilemeye devam edeceğim" dedi.

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Kurduğu anılar müzesi ile dikkat çekiyor
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