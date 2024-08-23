Kürekli koca cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Erzurum'un Aziziye ilçesinde, eşi Ayhan Avcı'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Gürcistanlı Padına Avcı (36) ve olayda yer aldığı belirtilen Fahrullah Özdemir (58) hakkında savcı, ağır ceza talebinde bulundu. Padına Avcı için "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, Fahrullah Özdemir için haksız tahrik indirimi uygulanarak 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olay, 11 Haziran 2023 tarihinde Erzurum'un Aziziye ilçesi Kahramanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Padına Avcı, bir yıldır evli olduğu eşi Ayhan Avcı'yı tarladaki kulübede kanlar içinde bulduğunu iddia ederek, arkadaşı Fahrullah Özdemir ile birlikte jandarmayı aradı. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Ayhan Avcı'nın kesici bir aletle başından ve boynundan darbe alarak öldürüldüğü belirlendi. Bunun üzerine Padına Avcı ve Fahrullah Özdemir gözaltına alındı. İkili, ilk ifadelerinde Ayhan Avcı'yı yerde bulduklarını söylese de, iki gün sonra cinayeti itiraf ettiler.

Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Padına Avcı ile Fahrullah Özdemir hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, Padına Avcı'nın gözaltına alınmasından sonraki ifadelerinde hakkındaki suçlamayı reddetmesine rağmen, savunmalarının çelişkili olduğuna yer verilerek, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği ancak olaydan sonra telefonunun sanık Fahrullah Özdemir ile aynı yerlerde sinyal verdiği açıklandı. Kocasına yönelik bir eylemi olmadığını beyan eden sanık Padına'nın kovuşturma aşamasına kadar sanık Fahrullah ile ağız birliği yaptığının belirtildiği mütalaada, ambulansı ve kolluk kuvvetlerini aramaması için Fahrullah'ın ellerini kemer ile arkadan bağladığını, yüzüne vurarak kendisini darbettiğini, kendisi ve çocuğunu ölüm ile tehdit ettiği iddiasına yer verilerek, "Ancak sanık Padına gözaltına alındıktan sonra alınan adli muayene raporuna göre vücudunda darp ve cebir izi bulunmadığının belirtildiği, yarım saat boyunca elleri arkadan deri kemer ile bağlı olan bir şahsın el bileklerinde lezyon olmaması, yine yüzünden darbe alan kişinin yüzünde morluk olmasına rağmen, adli muayene raporunda darp cebir izinin bulunmaması hayatın olağan akışına aykırı ve beklenen bir durum değildir.

Yine sanık Padına'nın olaydan sonra sanık Fahrullah tarafından darp ve tehdit eylemine maruz bırakıldığı hususunda soyut beyanı dışında bir delil bulunmadığı, bu sebeple çelişkili savunmaları, sanıkların olaydan sonra birlikte dere kenarına gitmeleri, sanık Fahrullah'ın Padına hakkında ki beyanları ve bu beyanların yan delillerle desteklenmesi nedeniyle Padına'nın beyanlarına itibar edilmemelidir. Maktulün sanık Padına'yı fuhşa zorladığı yönünde iddiaların bizzat sanık Padına tarafından yalanlanması nedeniyle sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin de uygulanamayacağı, açıklanan sebeplerle sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek maktulü öldürdükleri değerlendirilmektedir" denildi. Cumhuriyet Savcısı Padına Avcı'ya eşini kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Savcı, diğer tutuklu sanık Fahrullah Özdemir'in ise maktul ile arasında olay öncesinde gerçekleşen tartışmanın neticesinde Ayhan Avcı'nın küfrettiğinin Padına Avcı tarafından da doğrulandığını belirterek, "Sanık Fahrullah Özdemir ilk ifadesinde maktulün kendisine küfrettiğine dair bir beyanda bulunmamış ise de sanık Fahrullah'ın sanık Padına'yı suçlayıcı yönde beyanda bulunmasına rağmen bu hususun Padına tarafından doğrulanması nedeniyle sanık Fahrullah'ın eylemini haksız bir eylemin meydana getirdiği hiddet ile gerçekleştirdiğinin kabulü gerektiği, bu sebeple sanık Fahrullah hakkında alt sınırdan haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiği değerlendirildi" dedi. Savcı mütalaasında Fahrullah Özdemir'in kasten öldürme suçunu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle hakkında müebbet hapis yerine 12 yıldan 18 yıla kadar hapsini talep etti.