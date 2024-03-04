Küresel iklim değişikliği arıları vurdu... Arılar, iklim değişikliğinin kurbanı oldu

Dünya genelindeki küresel ısınma, ekosistemin en önemli canlılarından biri olan arılar, iklim değişikliğinin kurbanı oldu. Havaların mevsim normallerinin üzerinde gitmesi sonucu, birçok bitkinin de yetişmesinde önemli katkısı olan arıları olumsuz yönde etkiledi. Yaşanan bu olumsuz durum bölgedeki arı yetiştiricilerin de sıkıntı yaşamasına yol açtı.

Diyarbakır'da 30 yıldır arıcılık yapan 60 yaşındaki Cevat Yıldız, yıllardır böyle bir durumla karşı karşıya kalmadıklarını söyledi. Arılara bir anne bir baba gibi şefkatle yaklaştığını belirten arı yetiştiricisi Yıldız, "Maalesef dünyayı etkisi altına alan küresel iklim değişikliği ile birlikte gelen ısınma ekosistemin en önemli canlıları arasında yer alan arıları olumsuz etkiledi. Bölgede hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle kış uykusundan uyanan arılarımızı ne yazık ki kaybettik. Benim 24 kovanda yer alan arılarım öldü. Evlatlarımı kaybetmiş gibi yastayım. Yine bölgede görüştüğümüz arı yetiştirici arkadaşlarımızın da arıları aynı şekilde öldü. Yanı bölgede binlerce arı kış uykusundan erken uyandığı için öldü. Çok üzgünüz, elimizde kalan arılar bu yılın bal hasadını yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.