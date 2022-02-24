Küresel ısınma Ardahan’a mı yarayacak?

Ardahan Belediyesi tarafından İklim Değişikliği ve Ardahan etkisi adlı bir panel düzenlendi. Ardahan Belediyesi Konferans salonunda gerçekleştirilen panele alanında uzman akademisyenler konuşmacı olarak katıldı. Ardahan'ın yetiştirdiği ünlü akademisyenlerden Prof.Dr. Yahya Kemal Avşar'ın moderatörlüğünü yaptığı panel, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in açılış konuşması ile başladı. Başkan Demir, dünyanın içinde bulunduğu iklim tehlikesine herkesin sorumluluk hissetmesi gerektiğini söyledi.

Demir; "İklim değişikliği dünyamızın en önemli sorunlarının başında gelmektedir. Her ne kadar merkezi yönetimlerin bir İlgi alanı olarak bilinse de yerel yönetimler olarak bizler de kendi alanımızda çözümler ve fikirler üretmek zorundayız. Belediye olarak şehrimizin daha yaşanabilir bir kent olması için yaptığımız çalışmalar bugün yarın ve gelecekte ki sorunlara dikkat çekmek bizim görevimiz. İklim değişikliğinin Ardahan'a etkileri çok önemli. Büyük birikimleri ile değerli hocalarımızın bizlere açacağı bu yol çok kıymetli. Sonuç bildirgesini ve yayınlanacak kitap bizden sonra gelecek kuşaklar için bir bilimsel miras olacaktır. Tüm dünyanın almış olduğu tedbirleri bizler de hem Ardahan'ımız hem de insanlık için almak zorundayız. Paylaşılan bilgiler doğrultusunda gerekenler yapılacaktır" dedi.

ISINMA DEVAM EDERSE ARDAHAN'DA DAHA ÇOK TARIM ÜRÜNÜ YETİŞECEK

Panelde ilk olarak Toprak Bilimleri Uzmanı Akdeniz Üniversitesinden Prof.Dr.Şeref Kılıç konuşma gerçekleştirdi. Küresel iklim değişikliğinin Ardahan Tarımı üzerine etkilerini anlatan Kılıç; "Ardahan'da yaklaşık 140 bin hektar tarıma uygun arazi varken ne yazık ki sadece yarısını tarımda kullanabiliyoruz. Tarım ürünleri çoğunlukla soğuk iklim tahılları ve yem bitkileri. BU arada hayvancılıkta da oldukça potansiyelin altındayız. Asıl vurgulamak gereken şu. Ben toprak bilimciyim. Türkiye de bir çok yerde toprak çalışmalrına katıldım. Ardahan'da ki toprakların çok önemli bir özelliği var. Soğuk iklimde olduğu için ve organik ayrışma olmadığı için organik maddesi çok yüksek. Siyah topraklar var. Bu topraklar yüksek organik madde içeriyor ve tarımsal potansiyeller çok yüksek. Üzerine bir bitki ektiğinizde ticari gübre eklemeden de çok güzel yetişebiliyor. Ama Ardahan'ın serin iklim tahılı sıcak periyot yok. İklimde bu değişikler meydana geldiğinde Ardahan iklimi daha da ısındığında şuan Ardahan'da yetişmeyen pek çok bitki burada yetişebilir. Şuan yapılması gereken şey bu verimli toprakları koruyup yerleşim yerleri yapmamaktır" diye konuştu.

SELLERİN NEDENİ İKLİM DEĞİŞİMİ DEĞİL İNSANLARIN YANLIŞLARI

Panele Akdeniz Üniversitesinden katılan bir diğer konuşmacı Prof. Dr. Tuncer Demir ise akarsu yataklarındaki bozulmaların iklim değişikliği ile anlatılamayacağını, tamamen insanların yanlış yerde gerçekleştirdiği yerleşimlerden kaynaklandığını söyledi. Geçtiğimiz yıllarda Giresun'da yaşanan sel felaketi ile ilgili akarsu yataklarına kurulu olan yerleşim alanlarını ve bu yerleşim alanları nedeniyle akarsuların yön değiştirmelerini görsellerle anlatan Demir, Ardahan ile ilgili ise şunları söyledi; "Türkiye de ağacın yetişme en üst sınırı Ardahan. Avrupa da dahil. Yaz mevsimin de Ardahan Türkiye'nin en fazla güneş enerjisi alan ilidir. Orman yetişmesi üst sınırının en yüksek olduğu ildir. Küresel ısınma devam etse de orman yetiştirme üst sınırı çıkmaya devam edecek. Avrupa da rekor düzeyde en düşük sıcaklıkların yaşandığı yer Göle. Karın en fazla olduğu yer Ardahan. Kış mevisimi boyunca suları donan tek göl Ardahan da. Dünyada doğası ve ekolojisi en az bozulmuş il Ardahan'dır" dedi.

ARDAHAN'DA BAL ÜRETİMİ GERİLEDİ

Dr. Öğretim Üyesi Özden Eştürk ise yaptığı araştırmalar sonucu elde ettiği verileri 'Küresel iklim değişikliğinin Ardahan arıcılığına etkileri' başlığı ile anlattı. Dr.Eştürk; "2021 ortalama bal verimi 1,5 kiloya kadar düştü. Ardahan en az bal ürettiği dönemi yaşıyor. İklim değişikliği arılar üzerinde önemli değişiklikler var. Üretim kapasitesinin düşmesi en önemli etkilerdendir. Doğrudan etkisi direk etkilerken dolaylı etki olarak da bitkisel üretimin son dönemlerde küresel etkisi ani hava şartlarından dolayı oluşuyor. Arı yetersiz nektar oluyor" dedi. Eştürk ayrıca atıcılarla yaptığı görüşmelerden çıkardığı sonuçları da paylaştı.

AVRUPA 1 TRİLYON EURO AYIRDI

Prof.Dr.Tanay Sıdkı Uyar yenilebilir enerjinin iklim değişimleri ve küresel ısınma etkilerini anlattı. Küresel ısınmanın sebeplerini bilimsel olarak ortaya koyan Uyar, dünya da yenilebilir enerji için ciddi çalışmaların yapıldığını söyledi.

Prof.Dr.Uyar; "Kentlerde çıkan sorunları çıktığı yerde çözebiliriz. Çözemiyorsanız gittiğiniz yere sorunlar gider. Her yıl 8.9 milyon insan hava kirliliğinden ölüyor. Koronadan 6 milyon insan öldü. Yaşlı olanaklar kronik olanlar. Bir çözüm bulmamız lazım. Çözümün yüzde 50 si daha az enerji tüketmek ise diğer yüzde 50'si yenilebilir enerji tüketmektir" dedi.

Prof. Dr. Uyar, Avrupa Birliğinin yeşil enerjiye geçişi için 1 trilyon Euro para ayrıdığını söyledi. Uyar ayrıca dünyadaki enerji kaynaklarında ve tekonolojik gelişmeler hakkında da bilgiler verdi.

Panele son konuşmacı olarak ise Litvanya'dan katılan Enerji Kalkınma Ajansı yetkilisi Daiva Matenleme yaptı. Matenleme, tüm insanlığın ortak sorunu olan iklim değişikliği ile topyekun bir ortak bilinçle hareket edilmesi ve işbirliklerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Yaklaşık 2 saat süren panel sonrası Başkan Faruk Demir, panelistlere plaket takdim etti.