Küresel ısınma kentlerdeki ağaçların yarısını yok edecek

KENTLERDEKİ ağaçların yüzde 65'i iklim krizi nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya. Nature Climate Change dergisinde yayımlanan araştırmaya göre risk altındaki meşe, akçaağaç, kavak, karaağaç, çam ve kestane gibi ağaç türlerinin oranı 2050'de yüzde 76'ya yükselebilir. Araştırmanın başyazarı Western Sydney Üniversitesi'nden Manuel Esperon-Rodriguez, şehirlerdeki ağaçların fiziksel ve zihinsel sağlığı iyileştirdiğini, sosyal entegrasyon için önemli olduğunu ve sıcak hava dalgalarının etkilerini azalttığını söyledi. Araştırmacılar, 78 ülke ve 164 kentteki 4 bin 129 ağaç ve çalının kaydedildiği Küresel Kent Ağacı Envanteri veritabanını kullandı. Araştırma kapsamında incelenen şehirler arasında Türkiye'den de Trabzon bulunuyor.