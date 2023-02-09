Küresel şirketlerin ‘deprem’ sessizliği büyük tepki topladı: Apar topar açıklama yayınladılar

Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da büyük yıkım ve can kayıplarına neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Türkiye devleti tüm imkânlarıyla seferber olurken tüm ülke de tek yürek oldu.
85 MİLYON VATANDAŞ KENETLENDİ
Deprem felaketi 85 milyon vatandaşı kenetledi. Yurdun dört bir yanından 7'den 70'e imkanları ölçüsünde deprem bölgesine yardım ulaştırmak için harekete geçti.
13.5 MİLYON İNSAN ETKİLENDİ
Depremin etkilendiği 10 ilin toplam nüfusu 13 milyon 421 bin. TÜİK verilerine göre, depremden etkilenen illerin son nüfus sayıları şöyle: Gaziantep-2 milyon 154 bin 51. Hatay- 1 milyon 686 bin 43. Adıyaman- 2 milyon 274 bin 106. Osmaniye- 559 bin 405. Diyarbakır-1 milyon 804 bin 880 bin. Kahramanmaraş- 1 milyon 177 bin 436. Malatya- 812 bin 580. Adıyaman- 635 bin 169,. Kilis-147 bin 919. Şanlıurfa- 2 milyon 170 bin 110.
KÜRESEL ŞİRKETLERİN DEPREM SESSİZLİĞİ BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
Türkiye'de milyonlarca abonesi bulunan dijital içerik platformları Netflix, Disney+ ve Spotify ile dünyanın en büyük kahve zincilerinden Starbucks depremin ilk üç günü sessizliğe gömülünce sosyal medyada yoğun eleştiriler aldılar
SOSYAL MEDYADAN BOYKOT ÇAĞRISI:
Türkiye'de yüzlerce şubesi olan ünlü kahve zinciri Starbucks ve yine Türkiye'de binlerce abonesi bulunan dijital yayın platformu Netflix'in deprem felaketi sonrası suskunluğu sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.
Her iki markanın da depremin olduğu ilk günden bu yana hiçbir paylaşım yapmaması dikkat çekmişti.
Twitter'da #StarbucksBoykot ve #NetflixBoykot etiketleri Türkiye gündemine girdi.
APAR TOPAR ZORAKİ AÇIKLAMA YAPTILAR:
Küresel şirketlerden, Disney+ hariç diğer şirketler, gelen tepkiler sonrası depremin dördüncü gününde akşam saatlerinde apar topar açıklama yaptı. Yapılan bu açıklamalar, vatandaşlar tarafından samimiyetsiz bulundu.