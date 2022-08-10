Kürşad Arat kimdir? Yeni Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Kürşad Arat kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Merkez Bankasındaki görevi sırasında; Türk-Rus Hükümetler Arası Karma Ekonomik Komisyonu altında kurulan Türk-Rus Bankacılık ve Finans Alanında İşbirliği Çalışma Grubu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu üyesi olarak çalıştı.

Ayrıca, Çin Halk Cumhuriyeti ve Pakistan ile imzalanan para takası anlaşmaları ve yerel paralar ile ticaret çalışma gruplarında görev alan Arat, Aralık 2015-Ağustos 2016 arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Bakan Danışmanı olarak çalıştı.

2006 yılından itibaren ise ODTÜ İşletme Bölümünde, yarı zamanlı öğretim üyesi olarak ders vermektedir.

Halen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapan Arat, 06.12.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Bakanlık temsilcisi olarak Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı.

Kürşad Arat, evli ve 2 çocuk babasıdır.