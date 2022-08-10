''Kürşad Arat kimdir?'' sorusu, gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Cevdet Ceylan, görevden alınarak yerine Kürşad Arat atandı. Atama kararı sonrası SGK'nın yeni başkanı Kürşad Arat'ın hayatı ve kariyeri, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Arat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Peki, Kürşad Arat kimdir? Yeni Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Kürşad Arat kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar…
1971 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen Kürşad Arat, 993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.
1995 yılında University of San Francisco'dan İşletme-Finans dalında yüksek lisans derecesi alan Arat, 1996 yılında Kısa Dönem Askerlik görevini müteakiben 1997 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda çalışmaya başladı.
Piyasalar, İletişim ve Dış İlişkiler, Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüklerinde ve Merkez Bankası Frankfurt Temsilciliğinde uzman yardımcısı, uzman, Müdür Yardımcısı ve kıdemli temsilcilik memuru kadrolarında 18 yıl boyunca çalıştı. Bu dönem boyunca, G-20, IMF, BIS, OECD, Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası, toplantılarında Bankayı temsil etmiş, 2012 yılında TBMM Dilekçe Komisyonu "Dövize Endeksli Konut Kredisi Mağdurları" komisyonunda görev aldı.
2013-2015 yılları arasında hükümetler arası programın yürütülmesinde KKTC teknik heyetinde teknik heyet üyesi ve programın 4'üncü gözden geçirmesinde mali sektör başkanı olarak görev yaptı.
Merkez Bankasındaki görevi sırasında; Türk-Rus Hükümetler Arası Karma Ekonomik Komisyonu altında kurulan Türk-Rus Bankacılık ve Finans Alanında İşbirliği Çalışma Grubu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu üyesi olarak çalıştı.
Ayrıca, Çin Halk Cumhuriyeti ve Pakistan ile imzalanan para takası anlaşmaları ve yerel paralar ile ticaret çalışma gruplarında görev alan Arat, Aralık 2015-Ağustos 2016 arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Bakan Danışmanı olarak çalıştı.
2006 yılından itibaren ise ODTÜ İşletme Bölümünde, yarı zamanlı öğretim üyesi olarak ders vermektedir.
Halen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapan Arat, 06.12.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Bakanlık temsilcisi olarak Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı.
Kürşad Arat, evli ve 2 çocuk babasıdır.