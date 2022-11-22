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Giriş Tarihi: 23.11.2022

Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerine büyük ilgi

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Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerine büyük ilgi
Küçükçekmece Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin el emeği göz nuru ürünler, Öğretmenler Günü dolayısıyla Arena Park ile Armoni Park'ta görücüye çıktı.



Serginin açılışında konuşan Küçükçekmece Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin Daştan, özverilerine işaret ettiği öğretmenlerin gününü kutlarken, kursiyerlerin de başarılarına değindi.



Küçükçekmeceli kadınları halk eğitim kurslarına davet eden Hüseyin Daştan, "Yeteneklerinizi ortaya çıkarın" dedi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, hat sanatıyla yapılan tablolardan el yapımı takı setlerine kadar birçok eser büyük ilgi gördü.

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Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerine büyük ilgi
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