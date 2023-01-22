Kurşunlayıp kaçmışlardı! 3’ü de yakalandı…

12 Ocak Perşembe günü saat 17.10 sıralarında İstanbul'un Bağcılar İlçesi'ne bağlı Göztepe Mahallesi'nde bulunan Oto Ticaret Merkezi içerisindeki bir iş yeri kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; A.T. isimli kişinin söz konusu iş yerine gelerek iki el ateş ettiğini ve içerisinde A.M.P. ve M.T. isimli iki kişinin bulunduğu araca binerek kaçtıklarını tespit etti.

Kurşunlayıp kaçmışlardı üçü de yakalandı | Video



Olayın alacak-verecek meselesinden dolayı meydana geldiği belirlendi. Üç suç ortağı da Bağcılar İlçesi'ne bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Vermek ve Tehdit" suçlarından adliyeye sevk edildikten sonra "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.