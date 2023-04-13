Kurt feci şekilde saldırmıştı, önce yüzünü ısırmış

'KÖPEKLERİN SESİNDEN KAÇTI'

Saldırının ardından ilk kez konuşan Destegül Uğurlu, "Hayvanlara su verip ahırdan çıkarken karşılaştığım kurt beni önce ağzımdan sonra kollarımdan tuttu. Yardım için bağırdım ve o sırada köpekler havlamaya başlayınca kurt beni bıraktı. Benden sonra da köyde üç kişiye ve karşısına çıkan hayvanlara da saldırmış. Şu an ağrılarım var ama iyiyim. Ameliyattan sonra yiyip, içmeye ve konuşmaya başladım. Kabus dolu bir andı. Başaralı bir ameliyat geçirdim. Doktorlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

KÖYDEKİ TÜM HAYVANLAR AŞILANDI

Mahalleli, 4 kişiyi yaralayıp kaçan kurdu bir mağarada kıstırıp öldürdü. Kurdun, laboratuvarda yapılan analizlerinde kuduz olduğu tespit edildi. Karantinaya alınan mahalleye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. Tortum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün veteriner hekimleri tarafından kurdun ısırdığı bir at ile 90 kedi ve köpek aşılandı. 780 baş büyükbaş hayvanın aşılanma çalışması da devam ediyor.