Kurt Kemeri Piknik Alanı nefes aldıracak

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, göreve geldiği günden bugüne Eyüpsultan'a değer katan birçok projeyi hayata geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da "41 Ay 41 Eser" sloganı ile açılışı yapılan bu eserlerden birisi de Kurt Kemeri piknik alanı oldu. Birçok alanda düzenleme gerçekleştirilen alanda, engelli vatandaşlar için tuvalet, piknik alanına gelen misafirler için kafe ve mescit yapıldı. Yapılan düzenlemelerle Kurt Kemeri Piknik Alanı, yürüyüş, spor ve piknik yapmak isteyen İstanbullular için alternatif bir yer haline geldi.