Kurtaran mesajlaşma

Malatya'daki arama kurtarma çalışmaları için Erzurum'dan gelen 32 yaşındaki arama kurtarma görevlisi Rahman Türkmen'in koordinesindeki ekipler, Özpolatlar Apartmanı'nda yapılan çalışmalarda 3'ü çocuk 4'ü yetişkin 2 de yaşlı olmak üzere 9 kişiyi sağ çıkardı. SABAH'a konuşan Rahman Türkmen, "İkinci depremin ardından 10 saat geçtikten sonra bir kız babasına sadece 'baba' diye mesaj attı. Sonra o telefonu defalarca aradık. 50'inci arayışta açıp 'ben sizi duyuyorum' dedi. Bölgeyi hemen kazdık. Sağ olarak çıkardık. O anın mutluluğu hiçbir şeye benzemiyor. Normalde bir insan bu kadar süre çalışsa ayakta duramaz ama bu güzel haberler bize doping oluyor. Herkes ayakta kalabilecek kadar uyuyup enkaza gidiyor. Allah başımıza bir daha böyle felaket vermesin. Umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz" dedi.