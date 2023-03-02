Kurtarma çalışmasında hemşireyi sevindiren küfür

'KUZUM BİR ŞEY OLDU MU?' DEMİŞ

Kahramanmaraş'ta görev yapan, 2 yıllık UMKE gönüllüsü anestezi teknikeri Buse Günaydın da 6 kişinin enkazdan kurtarılmasında yer aldığını kaydederek, "Bölgeden ayrılmaya çok yakınken telefon geldi, bir teyze yaşıyor, diye. Çok duygusaldı benim için. Hem 5'inci gün hem hava soğuk. Umutlar tükenirken sesini duyunca kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. Teyzeye, enkaza inip, damar yolu açarken başımı biraz sürtmüştüm; 'Ah' deyince teyze, 'Kuzum bir şey oldu mu?' deyince artık orada dayanamadım. Kendi günlerdir göçüğün altında olmasına rağmen benim oradaki canımın yandığında sanki hiç orada kendisi yatmıyormuş gibi 'iyi misin, aman sana bir şey olmasın' demesi, beni çok duygulandırdı" diye konuştu.