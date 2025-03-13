Kurtların korkulu rüyası Urfa Güreği

Türkiye'deki çoban köpekleri arasında son yıllarda öne çıkan ve halk arasında "kurt boğan" olarak da bilinen Urfa Güreği, iri gövdesi, kaslı ve güçlü yapısı, çene gücü ve kalın postu ile dikkat çekiyor. Keskin sezgileri sayesinde özellikle kurt, çakal ve diğer vahşi hayvanlara karşı üstün bir savunma refleksi geliştirerek sürüleri en iyi şekilde koruyan Urfa Güreği, çobanlar için vazgeçilmez bir dost, kurtlar için ise korkulu rüya özelliği taşıyor. Kangallar genellikle sakin, stratejik ve daha büyük yapılı olmalarına rağmen, karakter olarak saldırgan olmayan Urfa Güreği daha çevik, hızlı ve saldırıya karşı daha agresif bir tepki veren bir köpek olarak biliniyor. Özellikle kurt saldırılarının sık yaşandığı bölgelerde çobanlar, Urfa Güreği'ni daha fazla tercih ediyor. Urfa Güreği sadece çobanlar arasında değil, koleksiyonerler ve özel yetiştiriciler arasında da büyük ilgi görüyor.