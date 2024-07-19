Kurtulduğu katliamın yıldönümünde öldü

Terör örgütü PKK'nın, 18 Temmuz 1993'te Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Sündüs Yaylası'nda gerçekleştirdiği ve 24 kişinin katledildiği vahşetten kurutlan Feride Sevgili (96), 31 yıl sonra aynı gün hayatını kaybetti. Bahçesaray katliamında akrabalarını kaybeden ve oğlunun düğününe gittiği için bir gün arayla kurtulan Feride Nine, önceki gün hayatını kaybetti. Sündüs katliamından önce Feride Nine'nin koyunlarını annesine teslim ederek oradan ayrıldığını aktaran Bahçesaray Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sebahattin Samsa da, "31 yıl sonra yaşanan katliamı anmak için geldik. Feride Nine, bir haftadır rahatsızdı ve bitkin haldeydi. Takdiri ilahi 31 yıl aradan sonra Sündüs katliamının olduğu gün vefat etti" ifadelerini kullandı. AA