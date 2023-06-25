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Giriş Tarihi: 26.6.2023

Kurtuluş odası

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Kurtuluş odası
Konya'da yaşayan ilkokul mezunu fabrika işçisi Mehmetşir Şen (43), yıllardır üzerinde çalıştığı ve TEKNOFEST'e katıldığı "Kurtuluş Odası" projesini kendi bütçesi ile hayata geçirdi. Projesinin patent başvurusunu da yapan Şen, depremde vatandaşların içine girerek hayatta kalmasını sağlamayı hedefliyor. Şen'in 25 bin TL harcayarak prototipini de hazırlattığı odada 6 kişi kalabiliyor. 1 ay yetebilecek kadar yiyecek saklanabilen drünon üst kısmında da 15 litrelik bir su deposu ve havalandırma sistemi de yer alıyor.Projeyi, 6 Şubat depreminin ardından hızlandırıp tamamladığını söyleyen Şen, "İlkokul mezunu bir insan olarak elimden geldiğince bir şey yapmak istedim. İnsanların ölmesini istemiyorum" dedi.

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