KURULUŞ ORHAN İLK BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI! "Cümle cihana selam olsun biz geldik!" Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor?

Kuruluş Orhan'ın ilk bölüm fragmanı yayınlandı ve dizi severler ekran başına kilitlendi. Dizide Orhan Bey karakterine hayat verecek olan başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun performansı şimdiden merak konusu olurken, yeni bölümünün ne zaman başlayacağı da izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Kuruluş Orhan, hikayesi ve karakterleriyle bu sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri olmaya aday.