Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kapsamlı çalışmaları sonucu, kamu kurumlarına internet üzerinden sızarak vatandaşların, T.C kimlik numarası, araç marka, model, şaşi numarası, plaka bilgileri, E- okul sisteminde yer alan bilgiler, vatandaşların açısından hayati derecede öneme sahip bütün kişisel verilerini ele geçiren ve satışını yapan örgüt deşifre edildi. Diyarbakır merkezli İstanbul, Mersin, Adana, Bursa, Yalova, Kayseri, Kırıkkale olmak üzere 8 ilde eş zamanlı olarak yapılan "Veri Avı" operasyonu ile aralarında 16-17 yaşlarında çocukların da bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Örgüt mensuplarına yönelik yapılan detaylı incelemede, yeni doğan bir bebeğin kimlik bilgileri dahil, satış işlemi gerçekleşen araç bilgilerinin de anlık sorgulanabildiği bir sisteme sahip oldukları belirlendi. Çetenin, ele geçirilen kişisel bilgileri kurdukları üyelik sistemi ile sattıkları belirlenirken, kazançlarını kredi kartı dolandırıcılığında kullandıkları, kripto hesaplarına para aktardıkları tespit edildi. Kendi aralarında para transferleri yaparak, transferlerde açıklama kısmına şifreli mesajlar yazan çete üyelerinin, ayrıca çeşitli mobil uygulamalar üzerinden iletişim kurdukları incelemeler sonucu ortaya çıktı.

Kurumların veri tabanına sızan 'Hacker Örgütü' çökertildi

"VERİ AVI1 OPERASYONUNDA 12 GÖZALTI



Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında mahkemeden alınan kararla "Veri Avı" operasyonu için polis düğmeye bastı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır merkezli İstanbul, Mersin, Adana, Bursa, Yalova, Kayseri ve Kırıkkale olmak üzere 8 ilde eş zamanlı olarak yapılan "Veri Avı" operasyonu ile aralarında 16-17 yaşlarında çocukların da bulunduğu 12 şüpheli yakalandı.