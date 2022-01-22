Haberler Yaşam Haberleri Kurumların veri tabanına sızan ‘Hacker Örgütü’ çökertildi
Giriş Tarihi: 22.1.2022 12:53 Son Güncelleme: 22.1.2022 13:16

Kurumların veri tabanına sızan ‘Hacker Örgütü’ çökertildi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Kurumların veri tabanına sızan ‘Hacker Örgütü’ çökertildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Diyarbakır merkezli 8 il’de gerçekleştirilen eş zamanlı “Veri Avı” operasyonuyla, aralarında çocuk yaşta çete üyesinin de olduğu 12 kişi yakalandı. Örgüt mensuplarına yönelik yapılan detaylı incelemede, yeni doğan bir bebeğin kimlik bilgileri dahil, satış işlemi gerçekleşen araç bilgilerinin de anlık sorgulanabildiği bir sisteme sahip oldukları tespit edildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kapsamlı çalışmaları sonucu, kamu kurumlarına internet üzerinden sızarak vatandaşların, T.C kimlik numarası, araç marka, model, şaşi numarası, plaka bilgileri, E- okul sisteminde yer alan bilgiler, vatandaşların açısından hayati derecede öneme sahip bütün kişisel verilerini ele geçiren ve satışını yapan örgüt deşifre edildi. Diyarbakır merkezli İstanbul, Mersin, Adana, Bursa, Yalova, Kayseri, Kırıkkale olmak üzere 8 ilde eş zamanlı olarak yapılan "Veri Avı" operasyonu ile aralarında 16-17 yaşlarında çocukların da bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Örgüt mensuplarına yönelik yapılan detaylı incelemede, yeni doğan bir bebeğin kimlik bilgileri dahil, satış işlemi gerçekleşen araç bilgilerinin de anlık sorgulanabildiği bir sisteme sahip oldukları belirlendi. Çetenin, ele geçirilen kişisel bilgileri kurdukları üyelik sistemi ile sattıkları belirlenirken, kazançlarını kredi kartı dolandırıcılığında kullandıkları, kripto hesaplarına para aktardıkları tespit edildi. Kendi aralarında para transferleri yaparak, transferlerde açıklama kısmına şifreli mesajlar yazan çete üyelerinin, ayrıca çeşitli mobil uygulamalar üzerinden iletişim kurdukları incelemeler sonucu ortaya çıktı.

Kurumların veri tabanına sızan 'Hacker Örgütü' çökertildi

"VERİ AVI1 OPERASYONUNDA 12 GÖZALTI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında mahkemeden alınan kararla "Veri Avı" operasyonu için polis düğmeye bastı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır merkezli İstanbul, Mersin, Adana, Bursa, Yalova, Kayseri ve Kırıkkale olmak üzere 8 ilde eş zamanlı olarak yapılan "Veri Avı" operasyonu ile aralarında 16-17 yaşlarında çocukların da bulunduğu 12 şüpheli yakalandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bitcoin ve kripto paralar çakıldı: Bitcoin (BTC) neden düştü? 3 iddia 3 cevap
Sedef Kabaş'ın ahlaksız sözlerine soruşturma
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'a yönelik küstah sözler sarfetmişti! Sedef Kabaş gözaltına alındı
Son dakika haberi | İşte CHP'li belediyedeki büyük skandalın perde arkası: Rüşvet çarkı böyle kurulmuş!
Sevgilisi Sibel Can’la yemek yiyen Emir Sarıgül eski eşi Fatoş Altınbaş ile pişti olunca…
Oh be kriz çözüldü
Sunucu Nursel Ergin'in kızını gören kardeşi sanıyor! Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin küçük yaşta anne olmuştu!
SON DAKİKA | Bitcoin ve kripto paralar sallandı: Deprem! Bitcoin (BTC) neden düştü?
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gül'den Sedef Kabaş açıklaması: Adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacak
Başımız sağolsun Türk Yahudisi kardeşlerim!..
ARKADAŞINA GÖNDER
Kurumların veri tabanına sızan ‘Hacker Örgütü’ çökertildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA