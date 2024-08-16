Kurumuş çiçekler tabloda yeşerdi

Kırıkkale'de, 200'ün üzerinde kurumuş çiçek, tablo haline getirilerek sergilendi. Türkiye'de bu çapta gerçekleştirilen ve "Kurumuş Çiçekler Kırıkkale'de Açtı" adı verilen ilk sergi, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sergiyi hayata geçiren Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü, emekli arkeolog Mehmet Akif Işık, serginin hazırlanış süreci hakkında bilgi verdi. Işık, sergideki çiçekleri farklı ülkelerden ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden topladığını, her birinin endemik özellik taşıyan nadir çiçekler olduğunu belirtti. Bu çiçeklerin önce dikkatlice kurutulduğunu, ardından titizlikle tablo haline getirildiğini vurguladı. Işık, serginin daha önce Ankara ve Çorum'da gerçekleştirildiğini, ancak Kırıkkale'de böylesine büyük bir serginin ilk kez açıldığını ifade etti. Dünyada bu kadar fazla sayıda kurumuş çiçeğin bir arada sergilendiği ilk sergi olduğunu belirtti.