Haberler Yaşam Haberleri Kurusıkı tabancayla gasp ettiler yakalanınca suçu birbirine attılar
Giriş Tarihi: 25.7.2023 12:00 Son Güncelleme: 25.7.2023 12:54

Kurusıkı tabancayla gasp ettiler yakalanınca suçu birbirine attılar

Adana'da 2 gün arayla kurusıkı tabanca ve bıçakla tehdit ettikleri 2 kişinin bisiklet, elektrikli bisiklet ve cüzdanını gasbeden Mehmet İ. (19) ile Haşim D. (24) yakalandı. İfadelerinde birbirlerini suçlayan şüpheliler, tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Kurusıkı tabancayla gasp ettiler yakalanınca suçu birbirine attılar

13 Temmuz'da Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mehmet İ. ile arkadaşı Haşim D., sokakta yürüdükleri sırada karşılarından gelen bisikletli A.M.'u (21) durdurdu. Şüpheliler, bıçakla tehdit ettikleri A.M.'nun bisiklet ve cüzdanını gasbedip, kaçtı. Şüpheliler 2 gün sonra aynı mahallede bu kez M.H. (27) ile M.M.'nin (30) önünü kesti. Şüpheliler, kurusıkı silahla tehdit ettikleri M.H. ile M.M.'nin elektrikli bisikletini gasbetti. Mağdurların şikayeti üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

SUÇU BİRBİRİNİN ÜZERİNE ATTILAR

Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri belirlenen Mehmet İ. ile Haşim D.'nin , hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından çok sayıda kaydı bulunduğu saptandı. Anadolu Mahallesi'nde saklandıkları belirlenen şüpheliler, evlerinde yakalandı. Yapılan aramalarda ise olayda kullandıkları kurusıkı tabanca ve bıçak ile gasbettikleri elektrikli bisiklet ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında birbirlerini suçladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kurusıkı tabancayla gasp ettiler yakalanınca suçu birbirine attılar
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