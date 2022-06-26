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Giriş Tarihi: 26.6.2022 10:59 Son Güncelleme: 26.6.2022 11:06

Kuruyan ağaçlara hayat veren usta

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kuruyan ağaçlara hayat veren usta

Kırıkkaleli ahşap ustası Erkan Abar, 12 yıldır uğraştığı ahşap sanatı ile birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıyor. Ahşabın yanı sıra kozalak, metal ve hurda sanatıyla da ilgilenen Abar’ın eserleri büyük ilgi görüyor.

Erkan Abar'ın, boş vakitlerinde ahşap, kozalak, metal ve hurda ürünlerden evinde kurduğu atölyesinde ürettiği süs eşyaları, kuru ağaçlara adeta yeniden meyve verdiriyor. Yaklaşık 12 yıldır bu işle uğraşan ve bu materyaller ile deve kuşu, ördek, leylek gibi figürler ve gece lambası ile biblolar üreten Abar, hem hobisini gerçekleştiriyor, hem de para kazanıyor. Ahşap oymacılığına heves ve merak sonucu başladığını belirten 50 yaşındaki Abar, hem doğal ürünlerden hem de atık ürünlerden birbirinden farklı süs eşyaları üretiyor.

GERİ DÖNÜŞÜMÜ AMAÇLIYORUM

Abar, yapım aşamasının uzun ve meşakkatli ürettiği ürünlere yoğun bir talep olduğunu ve bu ürünleri sosyal medya platformlarında alıcılarına ulaştırdığını belirten Abar, "Ahşap, kozalak sanatı, metal, hurda sanatı, bu tür şeylerle geri dönüşüm amaçlı hem hobi olarak hem de satış amacıyla uğraşıyorum. İlk önce bu işe başladığımda kozalakla neler yapılabilir diye düşündüm, araştırdım. Bunu geliştirerek zaman içerisinde meşe ağacı, palamut ve bu tarz eski ağaçlarla gece lambası, hayvansal figürler yaptım."

GECE KARANLIĞINDA FARK EDİLİYOR

Abar, "Bu işe herhangi bir yerde görüp başlamadığını, bu işe başlamak tamamen kendi fikrimdi. Zaman içerisinde boyaları keşfettik kozalak neyle boyanır da daha iyi sonuç alınabilir ilk başladığımızda sprey boyayla başladık sonra bunu akrilik boyaya çevirdik. Bunun biraz daha görsel olabilmesi için gece karanlıkta fark edilmesi için neler yapabiliriz diye bunlara fosforlu boya dediğimiz akriliğin bir benzeri olan boyalarla süslemeye başladık ve ilgi de gördü" dedi

BİR İŞE 20 GÜN UĞRAŞTIM

Abar, "Bir ürünün yapım süresi ürüne göre değiştiğini, mesela baykuşun yapımı yaklaşık 45 dakika civarında. Mesela kozalaktan leylek, deve kuşu yapmanın süresi ise tabi bu hava şartlarına da bağlı, çünkü boya tek katta kapatmadığı için bazen ikinci katı vurma ihtiyacı oluyor eğer ki hava sıcak olursa ortam havalandırması iyi olursa deve kuşu leylek de yaklaşık bir saat kadar sürüyor. En uzun süren işim ise salıncakta bir kız vardı, tabla kısmı meşe ağacıydı, tamamen asma çubuklarıyla, el ile örülerek yapılan bir çalışmaydı, abajur kısmı da dahil buna işe yirmi gün uğraşmıştım" dedi.

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Kuruyan ağaçlara hayat veren usta
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