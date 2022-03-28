Haberler Yaşam Haberleri Kuruyemiş imalathanesinde çıkan yangın 3 katlı binaya sıçradı
Giriş Tarihi: 28.3.2022 20:34 Son Güncelleme: 28.3.2022 21:10

Kuruyemiş imalathanesinde çıkan yangın 3 katlı binaya sıçradı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Kuruyemiş imalathanesinde çıkan yangın 3 katlı binaya sıçradı

Kuruyemiş imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın 3 katlı binaya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürülürken, imalathanede ve 3 katlı binada hasara neden oldu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Murat Karabuğa'ya ait kuruyemiş imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan 3 katlı binaya sıçradı. Durumu gören çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İmalathanede bulunanlar açık alana tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangın, kuruyemiş imalathanesinde ve sıçradığı 3 katlı binada hasara neden oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye'den tarihi hamle: Putin ve Zelenskiy ile anlaşma tamam
Son dakika | İmamoğlu kendi trafik sorununu böyle çözdü; İşe git-gel 12 bin TL!
Son dakika: Galatasaray'da gündem seçim! İşte başkan adayları ve Fatih Terim detayı...
Son dakika: Oscar törenine damga vuran kavga! En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü alan Will Smith komedyeni yumrukladı!
Son dakika: Beşiktaş eski Galatasaraylı ismi alıyor! Alternatifi de hazır...
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 'İNTİKAM' skandalı: İlçeyi kaybedince verdikleri kıyafetleri bile geri istediler
İstanbul'da genç kızlar birbirine girdi: Vatandaşlar film gibi izledi!
Son dakika: İstanbul bu tarihe dikkat! Meteoroloji uzmanı: Camları açmayın!
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! "Rusya-Ukrayna heyetleri ile biz de görüşeceğiz"
Son dakika: Ersun Yanal'dan olay Aziz Yıldırım itirafı! "Onunla çalışmam"
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuruyemiş imalathanesinde çıkan yangın 3 katlı binaya sıçradı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA