Kuruyemiş imalathanesinde çıkan yangın 3 katlı binaya sıçradı

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Murat Karabuğa'ya ait kuruyemiş imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan 3 katlı binaya sıçradı. Durumu gören çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İmalathanede bulunanlar açık alana tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangın, kuruyemiş imalathanesinde ve sıçradığı 3 katlı binada hasara neden oldu.