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Giriş Tarihi: 17.11.2023 15:16

Kurye, teslimat için gittiği sitede havuza düştü

Bursa’da bir kargo çalışanı, ürün teslim etmek için girdiği lüks sitede yüzme havuzuna düştü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Kurye, teslimat için gittiği sitede havuza düştü

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Ürünü alıcısına teslim etmek için lüks siteye giren bir kurye binaya gitmek için yolu kullanmayıp kestirmeden gitmeyi tercih etti. Ancak yol üzerindeki havuzu görmeyen kurye, bir anda suya düştü. Havuzdan çıkan kurye taşıdığı paketi suların içinde görünce üzüntüsünü gizleyemedi.

Dalgın kurye, teslimat için gittiği sitede havuza düştü | Video


Kuryenin havuza düştüğü anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kuryenin dalgın bir halde yürüdüğü, havuza düştüğü ve havuzdan çıkmak için çırpındığı görülüyor.

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Kurye, teslimat için gittiği sitede havuza düştü
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