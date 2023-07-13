Kurye Türkiye’ye getirildi

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Mecidiyeköy viyadüğünde motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısında öldürülen Sırbistan asıllı "Skaljari" adlı organize suç örgütü lideri Jovan Vukotic'in cinayetiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Skaljari çetesiyle uyuşturucu anlaşmazlığından husumetli olan Sırp Kavac suç örgütünün azmettirmesiyle Barış Boyun suç örgütü üyelerince 1.5 milyon Euro'ya işlendiği iddia edilen cinayete karıştıkları saptanan 15 şüpheli olaydan 11 gün sonra gözaltına alınmış, 13 çete üyesi tutuklanmıştı. İki çete üyesi ise 'adli kontrol' ile serbest kalırken suikastta motosikleti kullanan, yasadışı yollardan yurtdışına kaçtığı belirlenen ve hakkında Interpol tarafından 'Kırmızı Bülten' ile aranan Yakup D. de 5 Ekim 2022'de Gürcistan'da yakalanmıştı. Yakup D., Artvin Sarp sınır kapısında Türkiye'ye iade edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.