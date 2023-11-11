Kuryeden iğrenç hareket! Sipariş getirdiği apartmanda öyle bir şey yaptı ki: O anlar kamerada!

Apartmanda oturan komşulardan birinin çocuğunun yapabileceğini düşünen apartman sakini, durumu komşularına anlattı. Apartman sakinleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntüler de, kuryenin siparişi teslim ettikten sonra apartmandan ayrılacağı sırada girişe idrarını yaptığı görülüyor. Kurye, daha sonra apartmandan ayrılıyor.