Kuryeden iğrenç hareket! Sipariş getirdiği apartmanda öyle bir şey yaptı ki: O anlar kamerada!

İğrenç olayın adresi İstanbul'un Gaziosmanpaşa İlçesi'ydi. 28 Ekim'de akşam saatlerinde ismi öğrenilemeyen bir kurye Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki apartmana paket getirdi.
Yemeği sipariş veren aileye teslim ettikten sonra apartmandan ayrıldı. Kuryenin ayrılmasından sonra apartmanın giriş katında oturan aile, kötü kokular gelmesi üzerine, kokunun geldiği yere doğru gitti. Burada apartmanın girişinde idrar olduğunu gördü.
Apartmanda oturan komşulardan birinin çocuğunun yapabileceğini düşünen apartman sakini, durumu komşularına anlattı. Apartman sakinleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntüler de, kuryenin siparişi teslim ettikten sonra apartmandan ayrılacağı sırada girişe idrarını yaptığı görülüyor. Kurye, daha sonra apartmandan ayrılıyor.