Kuryeden müşterisine eksik sipariş dayağı

İstanbul'da yemek siparişini hem geç hem de eksik getiren kurye müşteriye adeta kabusu yaşattı. Olay geçtiğimiz yıl Sarıyer'de meydana geldi. 35 yaşındaki Emircan K., isimli vatandaş ikametine internet üzerinden yemek siparişi verdi. Siparişin üzerinden uzun zaman geçince iddiaya göre Emircan K., restorantı arayarak siparişinin durumunu sorarak belirtilen saatin geçtiğini ancak halen siparişinin gelmediğini söyledi.

EKSİK SİPARİŞİN ÜCRET KAVGASI

Aradan geçen bir süre sonra iki kurye genç adamın oturduğu ikamete söz konusu siparişi getirdi. Siparişi kontrol eden Emircan K., ürünün eksik geldiğini söyledi. Kurye ise yine iddiaya göre önce yoldayken siparişi motordan düşürdüğünü ardından da dükkanda unuttuklarını belirttiler. Bunun üzerine Emircan K., getirmedikleri siparişlerin ücretini ödemeyeceğini söyleyince taraflar arasında tartışma çıktı.

MÜŞTERİYE PARA VER DAYAĞI

Çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce kuryeler Mustafa Y., ve İbrahim Y., sipariş getirdikleri müşterisine tekme tokat saldırmaya başladı. Aldığı darbelerden kurtulamayan genç adam sitenin diyafonundan güvenliğe seslenerek yardım istedi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafların arasına girerek polis çağırdı.

'SİPARİŞİN PARASINI VERMİYOR DİKKAT EDİN'

Karakola götürülen taraflardan Emircan K., darp edildiğini belirterek iki kuryeden şikayetçi oldu. Kuryeler ise verdiği ifadelerinde siteye girdiklerinde güvenlik görevlilerinin kendilerini söz konusu müşterinin ödeme yapmadığı konusunda uyardığını söyledi. Siparişi verdikleri sırada Emircan K.'nın kapıyı kapatmaya çalıştığını hatta kendilerine süpürge sapıyla vurarak darp ettiğini ancak şikayetçi olmadıklarını söylediler.

1 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Genç adamın şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında şikayete konu suç maddesi uzlaşmaya tabi olunca savcılık dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanmadı. Savcılık bunun üzerine kuryeler Mustafa Y:, ve İbrahim Y., hakkında 'Basit Yaralama' suçunu işledikleri gerekçesiyle 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.