Haberler Yaşam Haberleri Kuryeler kullanarak satış yapıyordu... Zehirlerle suçüstü yakalandı
Giriş Tarihi: 19.12.2021 11:25 Son Güncelleme: 19.12.2021 11:41

Kuryeler kullanarak satış yapıyordu... Zehirlerle suçüstü yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kuryeler kullanarak satış yapıyordu... Zehirlerle suçüstü yakalandı

İstanbul’da sattığı uyuşturucu maddeleri kuryeler kullanarak adreslere araçlarla servis eden bir kişi yakalandı. 1 kilo 240 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Polisi; Sarıyer İlçesi Kireçburnu Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde bulundurulduğu ve söz konusu uyuşturucu maddelerin satışının araçla yapıldığını tespit etti. Adrese operasyon düzenlendi. M.Z. ve E.M. isimli iki şüpheli yakalandı.




Kuryeler kullanarak satış yapıyordu... Zehirlerle suçüstü yakalandı! | Video




Adreste yapılan aramalarda; 1 kilo 160 gram Kokain maddesi, 80 gram Marihuana maddesi, 2 ruhsatsız silah, 7 mermi, 1 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 38 bin 200 lira nakit para ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda şeffaf poşet ele geçirildi. M.Z. isimli şüpheli "Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan ötürü tutuklandı. Diğer şüpheli E.M. ise serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

AGİ'de büyüka artış! Milyonlarca çalışanın maaşına nasıl yansıyacak
Nefise Karatay'ı masaj salonunda şoke eden olay! Ünlü manken masaj yaptırdığı sırada odaya daldı...
Kardeş bunu yaparsa! Avukatı olan ağabeyi hem dosyayı takip etmedi, hem de icra gönderdi
Kars-Erzurum kara yolunda feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
TÜRKSAT 5B uzaya fırlatıldı! Tarihi an... Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama
Son dakika: İzmir'de maden ocağında göçük! Validen ilk açıklama geldi
İbrahim Tatlıses'ten Hülya Avşar'a: Canımı istese veririm! Tatlıses "Mavi Mavi" şarkısını onun için söyledi...
Başkan Erdoğan'dan 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi paylaşımı: "Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız."
Başkan Erdoğan'dan TÜRKSAT 5B mesajı! Elon Musk'ı şantaja boyun eğmediği için tebrik ediyorum
Son dakika: Başakşehir maçı sonrası Galatasaray'dan flaş açıklama! Fatih Terim...
Veri ile finansın buluştuğu yerde sayısız fırsat var
Veri ile finansın buluştuğu yerde sayısız fırsat var
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuryeler kullanarak satış yapıyordu... Zehirlerle suçüstü yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA