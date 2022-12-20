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Giriş Tarihi: 20.12.2022 12:10 Son Güncelleme: 20.12.2022 12:32

Kuryenin taşıdığı para havaya saçılmıştı: 20 bin euro'su bulundu

İstanbul'da döviz taşıyan motosikletli kurye Ünal Coşkun'a yola saçılarak kaybolan 85 bin Euro'dan 20 bin Euro'su bulundu.

DHA
Kuryenin taşıdığı para havaya saçılmıştı: 20 bin euro’su bulundu

Beylikdüzü'nden Kapalıçarşı'ya 15 Aralık'ta 150 bin Euro götüren motosikletli kurye Ünal Coşkun, işlem iptal edilince paralar ile dönüşe geçti. Kurye Coşkun, Zeytinburnu sahil yoluna geldiğinde montunun içine koyduğu paraları düşürdü. Araçlar lastikle bağlanmış dövizlerin üzerinden geçince paralar rüzgârın da etkisiyle saçıldı. Kurye trafiği durdurup paraları toplamaya çalıştı, sürücüler ve araçlardan inenler kuryeye yardım etti. Kurye paranın çalınmaması için o anları cep telefonuyla kaydetti. Ancak yaklaşık 1 milyon 700 bin lira eden 85 bin Euro'nun kayıp olduğu belirtildi. Kurye Ünal Coşkun, kayıp paranın bulunması için polise gidip ihbarda bulundu. 8 bin lira maaşla çalıştığını belirten Coşkun, kaybolan parayı bulanların geri getirmesini istedi.
Polis çalışmalarını sürdürürken, 2 kişi yoldan topladığı toplam 20 bin euroyu aracılar vasıtasıyla kurye Ünal Coşkun'a iade etti.
Coşkun, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek paraları teslim aldı. Coşkun'un düşürdüğü paradan 65 bin Euro'nun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

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Kuryenin taşıdığı para havaya saçılmıştı: 20 bin euro'su bulundu
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