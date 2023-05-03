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Giriş Tarihi: 3.5.2023 17:10

Kuryeyi dövüp 10 bin dolar gasp ettiler

İstanbul Avcılar’da bir döviz bürosu kuryesini dakikalarca takip edip boş bir alanda darp ettikten sonra 10 bin dolarını gasp ettiler. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri onlarca saat kamera görüntüsü inceleyip 3 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gaspçılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kuryeyi dövüp 10 bin dolar gasp ettiler

Avcılar'da 18 Nisan günü medyana gelen olayda bir döviz bürosuna kuryelik yapan kişi peşinden gelen 3 gaspçı tarafından gasp edildi. İddiaya göre banka çıkışından peşine düşen gaspçılar kimsenin olmadığı bir alan görünce gencin önünü kesip onu darp ettikten sonra çantasında bulunan 10 bin doları aldılar. Gaspçılar hızla olay yerinden uzaklaşırken genç adam polise gidip şikayetçi oldu.

20 KAMERA İNCELENDİ

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri 20'den fazla güvenlik kamerasını saniye saniye inceledi. 3 şüphelinin de kimliklerini tespit ettikten sonra operasyon için düğmeye bastı. Şüpheliler saklandıkları adreste kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

İLK İŞLERİNDE YAKALANDILAR

Yaptıkları ilk işlerinde yakayı ele veren Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kuryeyi dövüp 10 bin dolar gasp ettiler
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