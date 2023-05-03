Kuryeyi dövüp gasp ettiler

İstanbul Avcılar'da 18 Nisan'da bir döviz bürosu kuryesi, 3 gaspçı tarafından uzun süre takip edilip boş bir alanda dövüldükten sonra 10 bin doları gasp edildi. Gaspçılar hızla olay yerinden uzaklaşırken genç adam polise gidip şikâyetçi oldu.İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 20'den fazla güvenlik kamerasını inceleyerek 3 şüphelinin de kimliklerini tespit etti. Operasyon düzenlenen şüpheliler saklandıkları adreste kıskıvrak yakalandı. İlk işleri olduğu öğrenilen gaspçılar adliyeye sevk edildi.