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Giriş Tarihi: 4.5.2023

Kuryeyi dövüp gasp ettiler

İstanbul’da bir döviz bürosu kuryesini dövüp 10 bin doları gasp eden şüpheliler ilk işlerinde yakayı ele verdi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kuryeyi dövüp gasp ettiler
İstanbul Avcılar'da 18 Nisan'da bir döviz bürosu kuryesi, 3 gaspçı tarafından uzun süre takip edilip boş bir alanda dövüldükten sonra 10 bin doları gasp edildi. Gaspçılar hızla olay yerinden uzaklaşırken genç adam polise gidip şikâyetçi oldu.



İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 20'den fazla güvenlik kamerasını inceleyerek 3 şüphelinin de kimliklerini tespit etti. Operasyon düzenlenen şüpheliler saklandıkları adreste kıskıvrak yakalandı. İlk işleri olduğu öğrenilen gaspçılar adliyeye sevk edildi.

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Kuryeyi dövüp gasp ettiler
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