Kuryeyi göz göre göre ezdi

İstanbul Pendik'te geçtiğimiz cumartesi günü saat 16.00 sıralarında otomobil sürücüsü V.K ile motokurye F.F. arasında trafikte bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle F.F. sağ tarafından yanaştığı otomobilin aynasını kırdı. Duruma sinirlenen araç sürücüsü ise otomobilini motokuryenin üzerine sürdü. Bir süre sürüklenen motokurye otomobil ile park halindeki çekicinin arasında sıkıştı.Olayda ağır yaralanan F.F. çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken kaçmaya çalışan sürücü V.K. ise iki otomobile daha çarptı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan motokuryenin belinin kırıldığı belirtilirken, gözaltına alınan V.K.'nın Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.Görgü tanıklarından Alparslan Tanrıkulu, "Bizim gördüğümüz kadarıyla, biri aracın sahibi motosikletçiye bir anda arkadan çarpıyor ve köşede bekleyen çekicinin arasını sıkıştırıyor ve ondan sonra kaçmaya çalışıyor. Kaçmaya çalışırken de hem arkasındaki kamyonete hem de yanındaki taksiye vuruyor. yaralının durumu ağırdı. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" dedi. Muazzez Bitkay ise, "Neler olduğunu anlamadık, birden kargaşa yaşandı. Bir anlık öfke bunlara neden olmamalı" ifadelerini kullandı. Öte yandan Mahkemeye sevk edilen V.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.