Kuş cennetini tüp kurtları istila etti

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan doğa ve tarih zengini Milas-Didim Karayolu üzerindeki Bafa Gölü'nün, kuraklık yüzünden suları çekildi. Ekosistemi Koruma Ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), konuyla ilgili çalışma yürüttü. EKODOSD'dan yapılan açıklamada, "Bafa'da önceki yıllarda da teknelerin altında ve tutunabileceği alanlarda görülen, muhtemelen teknelerin balans suları, av araçları ya da menderesten geldiği tahmin edilen egzotik bir tür olan Avustralya Tüp Kurtlarıyla ilgili gözlemleri uzunca bir süredir sürdürmekteyiz. Yaptığımız gözlemlerde, kuraklığın etkisiyle bu yıl suların iyice çekilmesiyle birlikte, göl içindeki adalarda su seviyesinin düştüğü ve tarihi eserlerin meydana çıktığı görüldü. Özellikle Serçin'den başlayarak, Serçin Kışlası'na kadar olan yaklaşık 10 km. sahil boyunca, daha sığ olan bölgelerdeki sualtından çıkan kayaların hemen hepsini Avustralya Tüp kurtlarının istila ettiği görülmüştür. Kuşların, tüp kurtlarının sardığı kayaları kullanmadıklarını, bitkilerin etrafını ve tutunabileceği her kültenin üzerini tamamen sardığını gözlemledik" denildi.

AŞIRI KİRLİLİKTEN

EKODOSD bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, ortaya çıkan durum aşırı kirlilikten olduğunu dile getirdi. Dr. Kesici, "Bafa Gölü'yle ilgili yıllardır çalışma yürüttüğümüz bilim danışmanı üyemiz Dr. Erol Kesici'nin bu konudaki açıklamaları "Son yıllarda aşırı kirlilik, biyolojik çeşitlilik bakımından tür sayı ve miktarı azalan Bafa Gölü; egzotik (istilacı) tür olan Avustralya Tüp Kurtlarının Ficopomatus enigmaticus(Fauvel, 1923) (kıl ayaklı veya yelpaze başlı solucanlar) istilası altındadır. Göl içerisindeki tutunabildiği katı atık pet vb cisimler üzerine tutunduğu gibi, göldeki balıkçı teknelerinin karinalarına-suda uzun süre duran pinter gibi av araçlarına ve göldeki taşlık- kayalık sert yapıların üzerine tutunarak yaşamlarını sürdürmekte olduğu bilinmektedir. Göz ardı edilen önlemler nedeniyle tüp kurtları göl havzasında adeta her alanı istila etmiş durumdadır. Avustralya Tüp Kurtları, yaklaşık 2 ila 3 cm uzunlukta olan solucanların etraflarında, yaklaşık 10 cm uzunluğa ve 2 cm genişliğe ulaşan beyaz renkli kireçli tüp salgıları sert-keskin) göl içerisindeki sularda bulunan mikroskobik bitki ve hayvan türleriyle(plankton) beslenmekte olup yaşamlarını su içerisinde sürdürürler" dedi.

CANLILAR İÇİN TEHLİKE OLUŞTURMAKTADIRLAR

Erol Kesici, Bafa Gölü'nde Tüplü solucanların artmasının göl turizmine, balıkçılığa zarar olduğuna dikkat çekti. Söz konusu durumun canlılar için tehlike oluşturduğuna dikkat çeken Kesici sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazı bölümlerde resifler yakınlarındaki diğer resiflerle birlikte platform oluşturarak, çok geniş bir alanı istila etmektedirler. Bafa Gölü'nün giderek tuzluluk oranı artan acı su özelliğinde olması, tüplü solucanların Bafa Gölü gibi kirli ve ötrofik, düşük oksijenli sularda çok daha iyi büyüme gelişmesine neden olmaktadır.

Kıyılarda bulanıklığı arttırırlar ve oyuk açma aktiviteleriyle bulundukları alt tabakayı değiştirirler ve aşırı çoğalmaları sonucunda suyun hareketini engelleyerek etraflarında tortu birikmesine neden olduklarından, göl turizmine, su ile temasta olan insanlar, canlılar için tehlike oluşturmaktadırlar. Tüplü solucanlar balıkçıların teknelerine av araçlarına verdikleri yıpratıcı etkileri ve balıkların temel besinleri olan planktonları tüketmeleri nedeniyle balıkçılıkla ilgili çok ciddi sorunlara neden olmaktadırlar"

TEMİZLİK YAPILMALI GÖLÜN SU SEVİYESİ KORUNMALI

Kesici çözüm önerilerini şöyle sıraladı: "Bafa Gölü gibi büyük ekosistemlere giren istilacı türlerin tamamen ortamdan uzaklaştırılması neredeyse mümkün değildir. Ötröfik sulara (kirli ve biyolojik çeşitliliği verimliliği az) oldukça direnç gösterip, uyum sağlayıp hızla çoğalmaları nedeniyle, öncelikle göllerin dip çamurlarının ve zemin – kıyı kesimlerindeki biyolojik- mekanik temizlik yapılması gerekmektedir. Göle temiz su kaynağı verilmelidir. Tarım ve sanayinin etkisi kontrol altına alınmalıdır. Elbette B. Menderes'in su kalitesinin iyileştirilmesi öncelik oluşturmaktadır. Göldeki biyolojik çeşitlilik artırılarak, denge sağlanabilir. Gölün su seviyesi ve devinimleri (dalga etkisi) korunmalıdır"