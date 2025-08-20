Kuş kümesinde el bombası buldular

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Bağcılar İlçesi Sancaktepe Mahallesi'nde iş yeri olarak kullanılan bir adrese operasyon yaptı. B.T. (30) ve İ.T. (65) isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. İki şüphelinin büro olarak kullandıkları alanda ve kuş besledikleri kuş kümesinde yapılan aramalarda bir el bombası, bir otomatik tabanca, bir ruhsatsız silah, 458 mermi, altı şarjör ve bin 500 lira nakit para ele geçirildi. El bombası ve otomatik tabanca kümeste bulundu.

1'İ TUTUKLANDI

Çetelere ve silahlı suç örgütlerine silah ve tehlikeli maddeleri temin ettikleri iddia edilen ve "Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurmak" ile "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edilen iki şüpheliden İ.T. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. B.T. isimli şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.