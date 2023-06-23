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Giriş Tarihi: 24.6.2023

Kuş mezatına silahlı baskın: 1 ölü, 5 yaralı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kuş mezatına silahlı baskın: 1 ölü, 5 yaralı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir binanın bodrum katında bulunan ve kuş mezatı yapılan bir lokale silahlı saldırı düzenledi. Beyaz bir otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişiler, içeride bulunanlara ateş açtı. 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırganlar kaçtı. Tedavi altına alınan yaralılardan biri kurtarılamadı. Polis çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin peşine düştü. Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri ise dükkanı mühürledi ve kuşları koruma altına aldı.

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Kuş mezatına silahlı baskın: 1 ölü, 5 yaralı
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