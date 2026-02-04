Kuş yuvalarını parçalayan çocuklara ev hapsi cezası

Adana'da parkta kuş yuvasını düşürüp zarar veren yaşları 13 ile 15 arasında değişen 4 çocuğa ev hapsi cezası verildi. 31 Ocak'ta Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'ndeki Dinozor Park'ta yaşanan olayda parka gelen 4 çocuk kuş yuvasının bulunduğu direği sallamaya başladı. Korkan kuşlar yuvadan uçtu. Bununla yetinmeyen çocuklar direği yerinden söküp yuvayı parçaladılar. İhbar üzerine kayıtları inceleyen polis, yuvalara zarar veren A.A. (14), N.E.A (15), İ.B.O. (15) ve Y. E.O.'yu (13) gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen dört çocuğa ev hapsi cezası verildi.