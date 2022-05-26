Kuşadası Belediyesi’nde rüşvet operasyonunda flaş gelişme! 5 çalışan görevden uzaklaştırıldı

Aydın'da CHP'li Kuşadası Belediyesi'nde usulsüz ihale işlemleri ve rüşvet iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. Mülkiye müfettişleri tarafından yapılan araştırmanın ardından ilk olarak 2 memur görevden uzaklaştırıldı.

Daha sonra haklarında inceleme yapılan bir sözleşmeli personel ile 2 şirket çalışanının sözleşmeleri de sonlandırıldı. Böylece 5 belediye çalışanı görevden uzaklaştırılmış oldu. Kuşadası Belediyesinde yürütülen araştırma ve ön inceleme sürecinde, 28 firmanın kaşelerinin kopyalandığı, sahte kaşelerin bazı alım ve ihalelere ait piyasa araştırmasında ve formlarda kullanıldığı, formlardaki imzaların da sahte olduğu belirlendi.

RÜŞVET KARŞILIĞI İHALELERDE AYARLAMA

Ayrıca, belediyenin ihale işlerini yürüten görevliler ile belediyeden ihale alan firma yetkilisi arasındaki mesajlaşmalardan, rüşvet alındığı, ihalelerde ayarlama yapıldığı ve alınan malzeme miktarının fazla gösterildiği tespit edildi.

Bunun üzerine, söz konusu ihale iş ve işlemlerini yürüten görevlilerin soruşturmaya esas olabilecek delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme ihtimali göz önüne alınarak, kamu hizmeti gerekleri yönünden görevleri başında kalmalarının sakıncalı olması ve soruşturmanın daha sağlıklı yürütülebilmesi için mülkiye müfettişlerince 2 memur görevden uzaklaştırıldı.